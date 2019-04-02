Россиян лишат еще одного импортного лекарства

Компания ООО «КРКА-РУС» приняла решение прекратить поставки спрея «Септолете плюс» в Россию, говорится в сообщении Росздравнадзора.

В документе подчеркивается, что решение компании о прекращении поставок не связано с качеством или безопасностью медицинского препарата.

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«Компанией [ООО «КРКА-РУС»] принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения [«Септолете плюс»]», — указывается в документе.

При этом в документе не говорится о прекращении поставок других препаратов из линейки «Септолете».

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о том, какие медицинские препараты пропадут из России.