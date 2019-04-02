Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за ракетных испытаний Индии

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Глава американского космического агентства NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что прошедшие недавно испытания индийской противоспутниковой ракеты привели к появлению потенциально опасного космического мусора. Данное заявление Брайденстайн сделал во время выступления в штаб-квартире NASA.

Он рассказал, что в результате ракетных испытаний Индии в космосе образовалось не менее 400 фрагментов космического мусора, которые могут представлять опасность для Международной космической станции (МКС). Брайденстайн также уточнил, что NASA известно о таком количество фрагментов, однако в действительности их может быть больше.

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«Мы [NASA] организуем коммерческие полеты на околоземную орбиту, занимаемся исследованием космоса для того, чтобы улучшать жизнь всего человечества. И все это ставится под угрозу из-за таких вот событий вроде испытания оружия Индией. Это просто неприемлемо», — подчеркнул Брайденстайн.

Ранее в Индии заявили об успешном испытании противоспутниковой ракеты. Позднее в США подтвердили, что такой пуск действительно произошел.