Названы основные причины развития рака груди

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Австралийские ученые выяснили основные причины развития рака груди. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на International Journal of Cancer.

Одной из основных причин развития рака молочной железы назвали ожирение. Другой причиной болезни является злоупотребление алкоголем.

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Ко всему прочему, употребление гормональных контрацептивов в период предменопаузы на протяжении более пяти лет также может способствовать развитию заболеванию.

Согласно исследованию медиков, эти три фактора могут привести к 36 тысячам случаев заболевания раком груди у женщин в следующие 10 лет.

Уточняется, что ученые взяли данные нескольких исследований, участницами которых стали более 200 тысяч жителей Австралии.

Ранее были названы симптомы рака у мужчин.