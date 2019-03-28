NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС, сообщил источник
NASA попросила Роскосмос отложить запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По данным агентства, запуск «Союза» с космодрома Байконур должен состоятся в 6 июля текущего года.
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Как отмечается, NASA попросила российскую сторону отложить пуск этого корабля на две недели и продлить его полет на два месяца.
При этом это позволит NASA обеспечить присутствие на американском сегменте станции трех астронавтов до февраля 2020 года.
Ранее стала известна дата первого пуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году.