NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС, сообщил источник

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NASA попросила Роскосмос отложить запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, запуск «Союза» с космодрома Байконур должен состоятся в 6 июля текущего года.

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Как отмечается, NASA попросила российскую сторону отложить пуск этого корабля на две недели и продлить его полет на два месяца.

При этом это позволит NASA обеспечить присутствие на американском сегменте станции трех астронавтов до февраля 2020 года.

Ранее стала известна дата первого пуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году.