Женщина-астронавт может первой ступить на поверхность Марса
Первым астронавтом, который ступит на поверхность Марса, может стать женщина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора NASA Джеймса Брайденстайна.
По его словам, женщины играют важную роль в исследовании космического пространства.
Предположительно экспедиция на Марс состоится в середине 2030-х годов.
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Помимо этого, следующим американским астронавтом, который полетит на Луну в 2028 году, также будет женщина.
Ранее сообщалось, что InSight впервые пробурил поверхность Марса.