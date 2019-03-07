Ученые высчитали массу Млечного Пути

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Специалистам Европейского космического агентства (ЕКА) удалось определить приблизительную массу Млечного Пути. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, вычисленная масса этой Галактики равна 1,5 трлн солнечных масс.

Как отмечается, масса Млечного Пути была найдена на основе объединения данных, полученных от миссии телескопа ESA Gaia и наблюдений, проведенных с помощью космического телескопа Hubble.

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При этом предыдущие вычисления указывали на массы от 500 млрд до 3 трлн масс Солнца.

Ранее сообщалось, что в Млечном Пути найдено 13 звезд из другой Галактики.