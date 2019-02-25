Ручку Юрия Гагарина пытаются продать за €20 тысяч во Франции

Во Франции выставлена на торги черная перьевая ручка в форме ракеты известного советского космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщается на сайте Drouot Digital.

Отмечается, что выставленная на продажу ручка вместе с держателем, на котором написано «СССР Сентябрь 1959», принадлежала Юрию Гагарину. Ее стартовая цена варьируется от €15 тыс. до €20 тыс.

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Кроме того, на продажу также выставлена страница, на которой Гагарин сам написал новогоднее поздравление советским морякам и речникам и еще 11 эксклюзивных черно-белых фотографий, сделанных в квартире космонавта за три дня до его гибели.

Ранее сообщалось, что Роскосмос будет отправлять туристов в космос на сутки.