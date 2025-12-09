В Воронеже сообщили о взрывах

Жители Воронежа сообщили о взрывах, предварительно, силы ПВО работают по БПЛА

Не менее трех взрывов прозвучало в Воронеже, по предварительным данным, силы ПВО отражают атаку беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

«Три громких хлопка местные жители слышали около 10 минут назад. Взрывы также слышали и жители ближайших к городу сел», — пишет SHOT.

Губернатор региона Александр Гусев в 00:52 мск сообщал, что в Воронеже объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников. В городе работали системы оповещения.

Обновленной информации от него пока не поступало.

Ночью ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса, а также в Волгограде и Краснодаре.

Ранее губернатор сообщил о повреждении школы в Воронежской области после атаки БПЛА.