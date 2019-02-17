Россия собралась добывать полезные ископаемые на Луне

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Источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что Россия намерена отправить на Луну четыре космических аппарата в 2031–2035 годах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, такие сроки по запуску аппаратов НПО имени Лавочкина предлагает Роскосмосу и РАН.

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Он отметил, что посадочная станция «Луна-30» доставит на спутник Земли многоразовый лунный корабль, которые будет использоваться для поддержки пилотируемых миссий.

«Посадочная станция «Луна-31» привезет на Луну тяжелый луноход массой до 5 т, оборудованный необходимыми средствами для разработки лунных ресурсов», — рассказал источник.

Он добавил, что посадочная станция «Луна-32» должна доставить на спутник тяжелые модули для сооружения лунного полигона, а орбитальный аппарат «Луна-33», по планам, обеспечит связь и навигацию.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал руководство Роскосмоса перестать «болтать, куда мы полетим в 2030 году».