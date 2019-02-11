Роскосмос оплатит НАСА проживание эмиратского астронавта на МКС

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Россия оплатит проживание астронавта из ОАЭ на американском сегменте на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Роскосмос должен будет оказать НАСА услуги на сумму проживания астронавта из ОАЭ», — отметил источник.

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По его словам, астронавта из ОАЭ не поселили на российском сегменте, потому что все места уже были заняты. В связи с этим осенью представитель ОАЭ будет проживать на американском сегменте МКС.

Но, несмотря на это, астронавт будет питаться российским питанием и носить сшитую в России форму, а также его доставку на МКС и спуск обеспечит страна, добавил источник.

Ранее сообщалось, что Роскосмос разработает приложение для снимков из космоса.