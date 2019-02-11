Роскосмос оплатит НАСА проживание эмиратского астронавта на МКС
Россия оплатит проживание астронавта из ОАЭ на американском сегменте на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«Роскосмос должен будет оказать НАСА услуги на сумму проживания астронавта из ОАЭ», — отметил источник.
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По его словам, астронавта из ОАЭ не поселили на российском сегменте, потому что все места уже были заняты. В связи с этим осенью представитель ОАЭ будет проживать на американском сегменте МКС.
Но, несмотря на это, астронавт будет питаться российским питанием и носить сшитую в России форму, а также его доставку на МКС и спуск обеспечит страна, добавил источник.
Ранее сообщалось, что Роскосмос разработает приложение для снимков из космоса.