Самая одинокая лягушка в мире обрела пару

Самец боливийской лягушки по кличке Ромео, считавшийся последним представителем своего вида, спустя десять лет смог обрести пару: во время экспедиции в Боливию ученые нашли еще пять лягушек этого вида. О судьбе лягушки рассказала экологическая организация Global Wildlife Conservation.

Все это время Ромео жил в Музее естественной истории Боливии. Год назад ученые из организации создали ему профиль на сайте знакомств, написав от его имени: «Я — буквально последний представитель своего вида, и поэтому я здесь, в надежде найти идеальную пару, с которой мы могли бы сохранить наш вид».

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С помощью этого объявления ученым удалось собрать деньги на экспедицию в леса Боливии во время сезона дождей — единственнного периода, в который можно было заметить боливийских лягушек. Пообщавшись с местными жителями и изучив исторические документы, исследователи выяснили, где можно найти лягушек.

Им удалось обнаружить пять особей, две из которых оказались самками репродуктивного возраста. Одну из них ученые назвали Джульеттой — они надеются, что она и Ромео смогут дать потомство.

Сейчас Джульетта и остальные лягушки находятся на карантине, ученые лечат их от инфекций и дают время привыкнуть к новой обстановке. Ромео пока не встретился со своей суженой и исследователи не уверены, что лягушки будут спариваться. На этот случай уже есть запасной план — ученые возьмут у всех шести лягушек яйцеклетки и сперматозоиды и займутся искусственным оплодотворением.