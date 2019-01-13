Источник: не долетевший до МКС астронавт США может получить еще один шанс
Американский астронавт Ник Хейг, который не попал на Международную космическую станцию (МКС) из-за аварии с «Союзом», может отправиться туда на год. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам источника, для выполнения контракта с арабской стороной один из астронавтов должен остаться на станции на год.
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«Рассматривается вариант осуществления в 2019–2020 годах американским астронавтом Ником Хейгом годового полета на МКС», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что неудачный запуск «Союза» может помочь партнерству России и США в космосе.