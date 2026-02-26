Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Иран и США могли дать зеленый свет предложениям по атому

IRIB: Иран и США могли дать зеленый свет предложениям друг друга по атому
Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Иран и США в ходе переговоров в Женеве могли дать «зеленый свет» представленным ими предложениям по иранскому ядерному досье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Ирана.

«На основании заявления оманской стороны, обе стороны дали зеленый свет предложениям друга друга. Это моя собственная интерпретация», — сообщила корреспондент иранского вещателя.

26 февраля в Женеве стартовал третий раунд непрямых переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. Они пройдут при посредничестве Омана.

22 февраля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что договоренность Тегерана и Вашингтона по атому должна быть упрощена до соглашения о мирном характере ядерной программы. Помимо этого, должны быть сняты санкции. По словам министра, с момента заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) прошло уже 10 лет — за этот период ядерная программа исламской республики продвинулась.

Ранее президент Ирана подтвердил отсутствие планов на ядерное оружие.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!