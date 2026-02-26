Иран и США могли дать зеленый свет предложениям по атому

Иран и США в ходе переговоров в Женеве могли дать «зеленый свет» представленным ими предложениям по иранскому ядерному досье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Ирана.

«На основании заявления оманской стороны, обе стороны дали зеленый свет предложениям друга друга. Это моя собственная интерпретация», — сообщила корреспондент иранского вещателя.

26 февраля в Женеве стартовал третий раунд непрямых переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. Они пройдут при посредничестве Омана.

22 февраля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что договоренность Тегерана и Вашингтона по атому должна быть упрощена до соглашения о мирном характере ядерной программы. Помимо этого, должны быть сняты санкции. По словам министра, с момента заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) прошло уже 10 лет — за этот период ядерная программа исламской республики продвинулась.

Ранее президент Ирана подтвердил отсутствие планов на ядерное оружие.