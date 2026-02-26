Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Москве мужчина украл 150 флаконов сексуального возбудителя и загадочно умер

RTVI: в Москве мужчина умер после кражи 150 флаконов сексуального возбудителя
A Stock Studio/Shutterstock/FOTODOM

Таганский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении гражданина Украины, который обвинялся в краже 150 флаконов сексуального возбудителя. Мужчины не стало при загадочных обстоятельствах, пишет RTVI.

По версии следствия, 13 сентября 2025 года мужчина украл в одной из торговых точек 150 флаконов мужского возбудителя попперс различных брендов. Сумма причиненного им ущерба превысила 100 тыс. рублей.

Спустя три месяца жизнь обвиняемого прервалась. Обстоятельства, в связи с которыми это случилось, неизвестны. Однако его кончина была документально зафиксирована. В итоге дело прекратили, а изъятые в ходе следствия флаконы с препаратом вернули владелице магазина.

Попперсы — это ингалянты на основе нитритов. В 19-20 веках эти препараты использовались для лечения стенокардии. Однако сейчас их чаще всего применяют для усиления сексуального удовольствия. Попперсы вызывают быстрое расширение сосудов и расслабление гладкой мускулатуры. Резко падает давление, учащается пульс, возникают ощущения тепла, головокружения, эйфории. Эффект достигается за 30 секунд и длится до двух минут. Употребление попперсов связано с серьезными рисками для здоровья, их прием может в том числе привести к инфаркту или инсульту.

Ранее россиянин украл надувную куклу из магазина для взрослых после отказа возлюбленной.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!