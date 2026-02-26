В Москве мужчина украл 150 флаконов сексуального возбудителя и загадочно умер

Таганский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении гражданина Украины, который обвинялся в краже 150 флаконов сексуального возбудителя. Мужчины не стало при загадочных обстоятельствах, пишет RTVI.

По версии следствия, 13 сентября 2025 года мужчина украл в одной из торговых точек 150 флаконов мужского возбудителя попперс различных брендов. Сумма причиненного им ущерба превысила 100 тыс. рублей.

Спустя три месяца жизнь обвиняемого прервалась. Обстоятельства, в связи с которыми это случилось, неизвестны. Однако его кончина была документально зафиксирована. В итоге дело прекратили, а изъятые в ходе следствия флаконы с препаратом вернули владелице магазина.

Попперсы — это ингалянты на основе нитритов. В 19-20 веках эти препараты использовались для лечения стенокардии. Однако сейчас их чаще всего применяют для усиления сексуального удовольствия. Попперсы вызывают быстрое расширение сосудов и расслабление гладкой мускулатуры. Резко падает давление, учащается пульс, возникают ощущения тепла, головокружения, эйфории. Эффект достигается за 30 секунд и длится до двух минут. Употребление попперсов связано с серьезными рисками для здоровья, их прием может в том числе привести к инфаркту или инсульту.

Ранее россиянин украл надувную куклу из магазина для взрослых после отказа возлюбленной.