Полицейские поймали в Татарстане женщину, прятавшую наркотики внутри себя

В Татарстане поймали женщину, которая прятала наркотики внутри себя

В Татарстане женщина прятала наркотики внутри себя и попалась полицейским. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел, когда полицейские проверяли оперативную информацию. Правоохранители остановили машину, внутри которой находились подозреваемые в причастности к незаконному обороту наркотиков. В автомобиле стражи порядка обнаружили две колбы, в которых, предположительно, находилось запрещенное вещество.

При этом местная жительница 1980 года рождения, которая находилась на пассажирском сиденье, призналась, что у нее при себе есть свертки с наркотиками, которые спрятаны внутри ее тела. Женщину отправили в гинекологическое отделение, где врачи изъяли два пакетика с веществом общей массой 0,83 грамма. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

