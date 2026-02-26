Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Февраль обновил рекорд по высоте сугробов в Москве

Синоптик Локощенко: в Москве зафиксирован рекорд сугробов 86 см
Kelly Marken/Shutterstock/FOTODOM

Февраль обновил абсолютный рекорд по высоте сугробов в Москве, достигнув 86 см. Об этом заявил ТАСС заведующий метеообсерваторией, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

По его словам, это «стало самым большим значением за последние 72 года». При этом синоптик назвал февраль аномально снежным по количеству осадков и рекордно снежным по мощности снежного покрова, добавив, что только за первые 25 дней месяца выпало 74 мм осадков при норме 46 мм. Это говорит о том, что даже по количеству осадков норма превышена на 60%.

Достичь такой «небывалой мощности» покрова удалось благодаря снежному январю и устойчиво отрицательной температуре воздуха.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве выпало до 25% месячной нормы снега за сутки. На метеостанции в центре Москвы Балчуг в осадкомер попало 11 мм осадков, в Тушино — 7 мм. Больше всего осадков в Подмосковье зафиксировано в Талдоме (14 мм).

После снежного февраля переломный момент наступит 28 февраля, поскольку к Московскому региону придет циклон с Атлантики, отметил советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин. Он принесет с собой мокрый снег и дождь.

Ранее москвичам рассказали, стоит ли ждать жаркого лета в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!