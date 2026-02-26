Февраль обновил рекорд по высоте сугробов в Москве

Февраль обновил абсолютный рекорд по высоте сугробов в Москве, достигнув 86 см. Об этом заявил ТАСС заведующий метеообсерваторией, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

По его словам, это «стало самым большим значением за последние 72 года». При этом синоптик назвал февраль аномально снежным по количеству осадков и рекордно снежным по мощности снежного покрова, добавив, что только за первые 25 дней месяца выпало 74 мм осадков при норме 46 мм. Это говорит о том, что даже по количеству осадков норма превышена на 60%.

Достичь такой «небывалой мощности» покрова удалось благодаря снежному январю и устойчиво отрицательной температуре воздуха.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве выпало до 25% месячной нормы снега за сутки. На метеостанции в центре Москвы Балчуг в осадкомер попало 11 мм осадков, в Тушино — 7 мм. Больше всего осадков в Подмосковье зафиксировано в Талдоме (14 мм).

После снежного февраля переломный момент наступит 28 февраля, поскольку к Московскому региону придет циклон с Атлантики, отметил советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин. Он принесет с собой мокрый снег и дождь.

