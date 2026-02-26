Цена нефти Brent опустилась ниже $70

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с 18 февраля

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE составила $70 за баррель. Такое повышение произошло впервые с 18 февраля, следует из данных торгов.

В 13:19 по московскому времени стоимость Brent падала на 1,23%, до $69,98 за баррель. По состоянию на 13:28 падение ускорилось и стоимость барреля достигла $69,83 (-1,44%).

При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года опустился на 1,45% — до $64,47 за баррель.

По данным Евростата, Европейский союз (ЕС) по итогам 2025 года понес дополнительные расходы свыше €20 млрд из-за отказа от российской нефти.

После введения эмбарго в декабре 2022 года на морские поставки российской нефти, а с февраля 2023 года — и на нефтепродукты, рынок столкнулся с резким ростом цен. Если в 2021 году ЕС закупал нефть в среднем по €57,4 за баррель, то в 2025 году цена достигла €64,3. В совокупности за 2022–2024 годы дополнительные расходы составили €259,9 млрд, а с начала санкционного периода — €282,6 млрд.

