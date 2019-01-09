Роскосмос и NASA обсудят отмену визита Рогозина в США
Заместители руководителей Роскосмоса и NASA Сергей Савельев и Эл Кондес обсудят ситуацию с отзывом приглашения главы российского ведомства Дмитрия Рогозина в США, сообщает РИА «Новости».
По данным пресс-службы Роскосмоса, разговор пройдет в ближайшее время в формате телеконференции.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли заявил, что решение американской стороны об отмене визита Рогозина в США может привести к выходу российского ведомства из переговоров об участи в создании окололунной станции Gateway.