Роскосмос и NASA обсудят отмену визита Рогозина в США

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Заместители руководителей Роскосмоса и NASA Сергей Савельев и Эл Кондес обсудят ситуацию с отзывом приглашения главы российского ведомства Дмитрия Рогозина в США, сообщает РИА «Новости».

По данным пресс-службы Роскосмоса, разговор пройдет в ближайшее время в формате телеконференции.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли заявил, что решение американской стороны об отмене визита Рогозина в США может привести к выходу российского ведомства из переговоров об участи в создании окололунной станции Gateway.