Стало известно о состоянии избитой в Москве модели Тартановой

Сестра модели Тартановой рассказала о ее состоянии
model_moskva__m/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модели, которую избили в Москве, понадобится длительная реабилитация. Об этом в беседе с RT рассказала сестра пострадавшей.

По словам родственницы, Анжелике Тартановой понадобится индивидуальный подход.

«Важно, чтобы с ней занимались индивидуально, чтобы у нее там была своя нянька. Тогда человек будет жить спокойно», – рассказала девушка.

О произошедшем стало известно накануне. Тартанова попала в больницу после избиения неизвестным. Женщина находилась в тяжелом состоянии, из-за серьезных травм ей пришлось пережить трепанацию черепа. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

По данным Telegram-канала Baza, модель попала в больницу 23 ноября. 30 ноября неизвестный отправлял ее семье сообщения от ее имени и убеждал, что все хорошо.

Близкие обратили внимание на более холодный и формальный тон общения. Помимо этого, «Тартанова» отказывалась от звонков, аргументируя это плохой связью в Москве.

Ранее в Новосибирской области отец-одиночка избивал дочь-четвероклассницу за непослушание.

