Роскосмос прокомментировал отмену визита Рогозина в США

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По словам официального представителя Роскосмоса, в госкорпорации пока что не получили официальное уведомление американской стороны об отзыве приглашения главы ведомства Дмитрия Рогозина, передает РИА «Новости».

«Мы не можем сделать никакого официального заявления, так как NASA еще не уведомило Роскосмос о том, что приглашение действительно было отозвано», — заявили в Роскосмосе.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн объяснил отмену визита Рогозина.