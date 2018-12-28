Австралиец не смог мочиться после укуса черной вдовы. О первом подобном случае в медицинской практике местные врачи рассказали в статье в журнале Canadian Journal of Emergency Medicine.

50-летний мужчина наткнулся на паука в высокой траве у своего дома в Онтарио. Черные вдовы редко водятся в Канаде, но изменение климата могло привести к их миграции. Не признав в пауке черную вдову, мужчина не придал укусу значения. Однако уже через несколько часов у него разболелась нога, а на следующий день появились спазмы в животе.

Реклама

В больнице врачи не связали укус с появившимися симптомами. Они решили, что проблема вызвана камнями в почках и отправили пациента домой. Впрочем, вскоре он вернулся с жалобами на то, что боль стала сильнее. У мужчины опухли веки и значительно поднялось давление, а пот лил градом. И, что больше всего удивило врачей, он не мог помочиться. Компьютерная томография показала, что его мочевой пузырь растянут до предела.

Яд черной вдовы способен вызывать мышечные боли, повышение давления, сильное потоотделение. Также он способствует выделению ряда нейромедиаторов, один из которых, ацетилхолин, способен вызывать задержку мочи. Впрочем, врачи не нашли похожих случаев в медицинской литературе.

Врачи установили мужчине катетер, чтобы слить мочу, и оставили его на несколько дней в больнице — оказать медицинскую помощь и убедиться, что мужчина восстановился после укуса. К моменту выписки все симптомы прошли и мужчина смог мочиться сам.