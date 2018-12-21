Источник: два российских космонавта проходят свидетелями по делу о «дырке» в «Союзе»
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Артемьев проходят в качестве свидетелей по делу о появлении дыры в космическом корабле «Союз МС-09». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«Следственные органы будут собирать показания космонавтов как у свидетелей», — сказал источник.
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Ранее источник сообщал, что встреча Прокопьева с представителями органов может состояться через несколько дней после возвращения экипажа МКС на Землю.
Также ранее стали известны сроки изучения проб с продырявленного «Союза».