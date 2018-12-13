NASA зафиксировало таяние стабильных ледников в Антарктиде

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В американском космическом агентстве заявили, что ледники в Восточной Антарктиде, которые ранее считались стабильными, начали таять. Об этом сообщается на сайте NASA.

В агентстве отметили, что ранее ученые считали, что находящиеся в этом регионе ледники не подвержены глобальным изменениям.

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В частности, в NASA зафиксировали таяние ледника Тоттен — самого большого в этом регионе. Ученые предупредили, что если он растает полностью, то уровень мирового океана повысится более чем на три метра.

Также в NASA добавили, что таять начали ледники меньшего размера — Вандерфорд, Андервуд, Бонд и Адамс.

Ранее сообщалось, что подо льдами Антарктиды обнаружен неизвестный источник энергии.