В NASA оценили опасность вылетевшего с МКС в космос инструмента

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По словам официального представителя программы NASA по вопросам Международной космической станции Гэри Джордана, инструмент, который вылетел в открытый космос после установки оборудования на МКС, не представляет для станции опасности, передает ТАСС.

«На основании характеристик инструмента и переданных со спутников видеозаписей объект не представляет опасности для космической станции», — сказал Джордан.

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Отмечается, что инструментом предположительно является шестигранный ключ.

Ранее сообщалось, что экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-11» перешел на борт Международной космической станции.