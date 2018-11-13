Исследование: знакомство с жертвами убийств повышает риск суицида

Знакомство с жертвами убийств повышает риск суицида, выяснили исследователи из Питтсбургской школы медицины Университета Пенсильвании. Данные были представлены на ежегодной конференции Ассоциации общественного здоровья США.

Исследователи проанализировали данные о 1609 молодых людей 14-19 лет из округа Аллегейни в Пенсильвании. Они обратили внимание, что о попытке самоубийства сообщали те из них, кто столкнулся с насильственной смертью кого-то из близких родственников или друзей. После поправок на другие факторы выяснилось, что те участники, которые столкнулись с убийством близкого человека, предпринимали попытки суицида в два раза чаще, чем те, у кого не было такого опыта.

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Среди тех подростков, кто сообщал о суицидальных мыслях, столкнувшиеся с гибелью близких совершали реальные попытки суицида в три раза чаще.

Наиболее высокие показатели попыток самоубийств были среди чернокожего населения. Исследователи связывают это с неблагоприятной обстановкой в «черных» кварталах, способствующей росту убийств и насилия.