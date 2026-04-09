Стало известно, по какому делу проходят обыски в «Новой газете»

ТАСС: обыски в «Новой газете» проходят по делу сооснователя газеты «Собеседник»

Обыски в редакции «Новой газеты» в Москве проводятся по делу обозревателя издания и сооснователя газеты «Собеседник» Олега Ролдугина. Об этом ТАСС сообщил представитель правоохранительных органов.

«Обыски в «Новой газете» проходят в рамках дела Ролдугина», — сказал он.

По словам собеседника агентства, самому журналисту обвинения не предъявлены.

9 апреля сотрудники издания заявили, что обыски проходят в здании редакции с 12 часов и внутрь никого не пускают, в том числе и адвокатов.

Позже РИА Новости со ссылкой на источники сообщило, что обыски, которые проводятся в редакции «Новой газеты» в Потаповском переулке в Москве, связаны с расследованием дела о незаконном использовании персональных данных.

«Новая газета» — это российская общественно-политическая газета, известная журналистскими расследованиями. Первый номер газеты вышел 1 апреля 1993 года 100-тысячным тиражом.

Ранее в Конфедерации труда России и ее членских организациях состоялись обыски.