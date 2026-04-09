«Торговые сети должны быть готовы». Что такое «российская полка» и каких товаров это коснется?

В следующем году вступит в силу закон о появлении в магазинах «российской полки» с продукцией из России и стран ЕАЭС. Первыми товарами, которые будут выделять в торговых сетях, станут бытовая химия, духи и косметика, рассказал замглавы Минпромторга Роман Чекушов. Большинство опрошенных граждан поддержали появление «российской полки». Бизнес же высказался против этого, назвав закон дискриминирующим.

После вступления в силу закона о «российской полке», который обяжет магазины размещать произведенные в РФ товары на специальном видном месте, первыми товарами, которого он коснется, станут бытовая химия, духи и косметика. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.

«Мы уверены, что пилотными категориями могут и должны стать товары, которые относятся к косметической отрасли, бытовой химии, парфюмерии. Мы все уже полюбили эти товары, могу даже сказать это на опыте моей семьи, близких», — сказал замминистра.

Он добавил, что российская косметика очень разная и «представлена практически во всех потребительских сегментах».

Как напомнил Чекушов, с этим проектом связан еще один закон — о «российской винной полке». Этот документ обяжет рестораны и магазины сделать так, чтобы российские вина составляли минимум 20% от предлагаемого ассортимента этих алкогольных напитков.

Оба закона вступят в силу 1 марта 2027 года, подтвердил чиновник. Изначально закон должен был заработать на год раньше, однако власти решили дать магазинам и ресторанам больше времени на подготовку, объяснил Чекушов:

« Такая дата вступления позволит бизнесу адаптироваться. Торговые точки должны быть готовы к внедрению тех механизмов, которые мы предусмотрели ».

Что говорится в законе

Как объяснили представители Минпромторга в ответ на обращение депутата Госдумы Михаила Делягина, для попадания непродовольственных товаров на «российскую полку» их компании-производители должны отвечать трем критериям. Список требований приводит ТАСС:

«Во-первых, они должны быть произведены на территории РФ, а также государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в случае предоставления таким государством недискриминационного режима доступа для российской продукции на национальный рынок».

По второму условию, предприятие должно быть неподконтрольно иностранным лицам. По третьему — бренд не должен контролироваться из-за рубежа, либо право на его использование должно принадлежать российской компании на протяжении как минимум пяти лет.

Как следует из опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов текста закона, магазины будут размещать «российскую полку» на высоте от 80 до 160 см от пола. Выложенные на ней товары будут дополнительно маркировать для того, чтобы более наглядно показать страну производства .

Полярные мнения

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказывал, что законопроект о «российской полке» предназначен для продвижения российских брендов и продукции.

«Сложилась такая практика, это вот с советского времени, когда был ограничен импорт и когда были открыты ворота в 1990 году: все завози, все продавай. С английским наименованием бренды, конечно же, в первую очередь расхватывались, потому что это что-то было недоступное. Сегодня, к сожалению, пока еще это сохраняется отчасти, но люди уже начали понимать, что это российский продукт в России произведен и российскими предприятиями разработан», — объяснял зампред правительства.

Опрос 2000 человек, проведенный сайтом Anketolog.ru, показал, что 69% респондентов выступают за создание «российской полки» в магазинах, сообщил портал Retail.ru. При этом 33% россиян поддерживают инициативу безоговорочно, а 36% — в случае, если представлены будут только качественные товары. В то же время 26% опрошенных россиян относятся к закону нейтрально, а еще 5% высказались против из-за опасений, что новые правила ограничат ассортимент.

57% человек, участвовавших в опросе, указали, что рассмотрят возможность покупки российских товаров при хорошем соотношении цены и качества. Еще 31% считают, что особая полка позволит им чаще замечать и пробовать произведенную в РФ продукцию.

Бизнес же выступает против дополнительного регулирования. Как писала газета «Ведомости», еще в 2025 году члены Межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС), а также семь объединений производителей и поставщиков продуктов питания, обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отказаться от поддержки этого закона.

«Авторы письма указывают, что законопроект нарушает принцип свободы экономической деятельности, фактически понуждая к заключению договоров с определенными производителями товаров»,

— сообщали журналисты.

Также предприниматели указали, что появление «российской полки» может привести к дискриминации товаров, локализованных в России международными компаниями.