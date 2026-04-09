Театр Кадышевой за год увеличил выручку в 5 раз

ООО «Театр «Золотое Кольцо» принес Надежде Кадышевой 402 млн рублей выручки в 2025 году, в пять раз превысив показатели предыдущего года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

При этом чистая прибыль выросла почти в три раза — с 2,7 млн до 7,9 млн рублей. Это рекордные показатели за всю историю существования театра.

ООО «Театр «Золотое Кольцо»» основано в 2014 году Надеждой Кадышевой и ее мужем Александром Костюком. Сейчас вторым учредителем компании наравне с Кадышевой (ей принадлежит 30% компании) является сын артистки и концертный директор театра Григорий Костюк (ему принадлежит 70% компании).

Надежда Кадышева в 2025 году стала одной из самых высокоплачиваемых артисток России благодаря популярности у зумеров. Они использовали треки певицы в своих роликах, после чего запустили тренд на посещение ее концертов. Продюсер Виктор Дробыш заявлял, что Кадышева подняла гонорар до 50 млн рублей.

