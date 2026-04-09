В Петербурге арестовали обвиняемого в том, что он сбросил друга с 12-го этажа

Петербуржца, обвиняемого в том, что он выбросил друга с высоты, арестовали

В Петербурге суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в нападении на друга. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Уточняется, что фигурант нанес оппоненту не менее четырех колото-резаных ранений спины, из-за чего у пострадавшего появилось повреждение легкого. После этого мужчина сбросил его с 12-го этажа.

Пострадавший получил разрыв печени и селезенки, он потерял много крови. Из-за серьезных травм он не выжил.

Фигуранта задержали на следующий день, ему предъявили обвинения. Суд отправил его под стражу до 6 июня текущего года.

Инцидент произошел несколько дней назад во время вечеринки в доме на Фарфоровской улице. Компания отмечала день рождения одной из знакомых, которая тоже была с ними.

Возлюбленный именинницы после употребления веществ предположил, что пострадавший приставал к его партнерше, из-за чего нанес ему травмы.

