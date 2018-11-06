На борту МКС вышел из строя компьютер управления

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышел из строя один из компьютеров управления, передает РИА «Новости».

Как сообщили в Роскосмосе произошедшее не повлияет на работу станции, замена компьютера не требуется.

«Пропала так называемая программная готовность одного из трех компьютеров на МКС, иными словами произошел сбой программы. Для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск», — сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что компьютер перезагрузят в четверг, 8 ноября.