SpaceX решила взять кредит на $500 млн

Компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском, намерена взять кредит на сумму в $500 млн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

SpaceX собирается взять кредит через инвестиционный банк Goldman Sachs, который и ведет переговоры с потенциальными инвесторами.

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Как отмечается, средства нужны компании для реализации дорогостоящих планов, например отправки людей на Марс.

Сама SpaceX в настоящий момент оценивается в $28 млрд, уточняет Bloomberg.

В начале октября SpaceX запустила ракету, первая ступень которой вернулась на космодром в Калифорнии.