Возможность консервации МКС рассматривает специальная группа

По словам источника в ракетно-космической отрасли, специальная госкомиссия по расследованию аварии ракет-носителя «Союз-ФГ» создала подкомиссию, которая рассмотрит возможность консервации Международной космической станции, передает РИА «Новости».

«Создана подкомиссия, которая займется рассмотрением вариантов дальнейшей эксплуатации МКС. Речь идет как об изучении негативного сценария консервации станции, так и разработки нового графика полетов», — сказал источник.

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Он также отметил, что подкомиссия работает в тесном взаимодействии с иностранными партнерами.

Ранее источник назвал дату старта очередной экспедиции на МКС.