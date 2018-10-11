На Байконуре возбудили уголовное дело после крушения «Союза»

Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии пилотируемого корабля «Союз», стартовавшего с космодрома «Байконур». Об этом сообщается на сайте ведомстве.

Дело возбуждено по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба).

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«На начальной стадии полета корабля, на 122-й секунде, на стадии работы двигателей 2 ступени, по не установленной на данный момент причине произошла нештатная ситуация, в результате которой пилотируемый корабль потерял управление», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Россия временно прекратит все пилотируемые пуски в связи с аварией «Союза».