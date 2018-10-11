Роскосмос сформирует комиссию после аварии «Союза»

По словам источника в ракетно-космической отрасли, руководство Роскосмоса планирует сформировать комиссию с участием РКК «Энергия» после аварии, которая произошла при пуске «Союза МС-10», передает РИА «Новости».

«Будет сформирована комиссия Роскосмоса с участием производителя — РКК «Энергия», — сказал источник.

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По его словам, на Байконуре уже идет сбор информации с измерительных пунктов и аналитического центра, а также ведется анализ информации с ракеты. Он также рассказал о том, что программа пилотируемых и грузовых пусков к МКС будет пересмотрена после произошедшего.

Ранее сообщалось, что экипаж «Союза» вышел на связь после аварии

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