Космонавты вырежут противометеорную защиту МКС для изучения дыры

Российские члены экипажа МКС в ходе выхода в открытый космос вырежут часть противометеорной защиты с внешней стороны корабля «Союз» для исследования отверстия, которое привело к утечке воздуха со станции. Об этом «Газете.Ru» рассказал источник в «Роскосмосе».

Выход космонавтов в открытый космос намечен на 15 ноября. «Обычно выход длится порядка шести часов, эта задача ориентировочно займет до двух часов, поэтому, возможно, придется скорректировать программу», - пояснил источник. Вырезав кусок защиты при помощи специальных ножниц, космонавты выяснят, остались ли на внешней стороне отверстия заусенцы, и, главное, - следы клея, которым изначально заклеили дыру. Как предполагают в комиссии «Роскосмоса», наличие остатков клея может указывать на земное происхождение отверстия.

Дыра в обшивке пристыкованного корабля «Союз» была найдена 30 августа, когда датчики на МКС показали небольшое снижение давления воздуха. Вечером того же дня трещину обработали герметиком, в настоящее время отверстие полностью заделано. Сначала на земле предположили, что причиной дыры стал микрометеорит, но вскоре стало ясно, что отверстие сверлили – на земле или в космосе.