«Ъ»: отверстие в «Союзе» могли проделать астронавты из США

Занимающаяся расследованием инцидента с отверстием в обшивке «Союза МС-09» комиссия Роскосмоса считает, что повредить корпус космического корабля могли астронавты из США. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как отмечается, эту версию комиссия считает приоритетной. Предполагается, что отверстие могло быть сделано для того, чтобы заболевший коллега американских космонавтов мог быстрее вернуться на Землю.

Ранее сообщалось, что комиссии РКК «Энергия», проводившей внутреннее расследование, не удалось определить виновных в появлении отверстия от сверла в обшивке космического корабля «Союз МС-09».