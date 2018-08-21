В России решили отказаться от украинской системы управления в ракетах «Рокот»

Центр Хруничева разрабатывает легкую ракету-носитель «Рокот-2», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы, распространенные на стенде «Роскосмоса».

«В настоящее время ГКНПУ им. Хруничева создает модификацию этого носителя — ракету-носитель «Рокот-2» с новой системой управления», — говорится в материалах.

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Сейчас в ракетах «Рокот» используется система управления производства Украины. Ее планируется заменить на отечественную. До конца эксплуатации ракеты со старой системой управления осталось несколько пусков.

Ранее стало известно, что первый пуск модернизированной ракеты «Ангара-А5М» с космодрома «Восточный» запланирован на 2025 год. Ракета получит новые двигатели.