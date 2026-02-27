Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Путин дал поручение по беспилотным технологиям

Путин призвал создать систему подготовки специалистов в сфере беспилотных систем
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил организовать систему подготовки и переподготовки специалистов в области беспилотных систем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить создание системы подготовки и переподготовки специалистов в области разработки, производства, эксплуатации и обслуживания автономных систем», — говорится в документе.

В поручении подчеркивается, что ответственные лица при создании системы должны обратить внимание и на корректировку уже существующих образовательных стандартов и программ, и на разработку новых стандартов.

Первый доклад российский лидер ожидает к июню 2026 года, затем — раз в полгода.

В конце января министерство обороны России сообщило, что в российских регионах стартовал прием заявлений от желающих вступить в новые подразделения Войск беспилотных систем (БПС). Желающие могут заключить контракт с Минобороны сроком от одного года.

Ранее Путин заявил, что в отдельных сегментах российские БПЛА являются самыми передовыми в мире.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!