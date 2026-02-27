Путин дал поручение по беспилотным технологиям

Президент России Владимир Путин поручил организовать систему подготовки и переподготовки специалистов в области беспилотных систем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить создание системы подготовки и переподготовки специалистов в области разработки, производства, эксплуатации и обслуживания автономных систем», — говорится в документе.

В поручении подчеркивается, что ответственные лица при создании системы должны обратить внимание и на корректировку уже существующих образовательных стандартов и программ, и на разработку новых стандартов.

Первый доклад российский лидер ожидает к июню 2026 года, затем — раз в полгода.

В конце января министерство обороны России сообщило, что в российских регионах стартовал прием заявлений от желающих вступить в новые подразделения Войск беспилотных систем (БПС). Желающие могут заключить контракт с Минобороны сроком от одного года.

Ранее Путин заявил, что в отдельных сегментах российские БПЛА являются самыми передовыми в мире.