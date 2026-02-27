Раскрыты последствия четырехкратного роста цен на оптоволокно из Китая

Резкий скачок цен на китайское оптоволокно увеличит финансовую нагрузку на российских операторов связи, что пропорционально скажется на интернет-услугах для конечных потребителей. Это не мгновенная история, но постепенно последствия проявятся, особенно с учетом других факторов – таких, как инфляция, подорожание оборудования и так далее, объяснил НСН гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

«Эти события не сказываются на расходах операторов мгновенно, так как сети уже построены, где-то требуется модернизация. Но в моменте резких движений не будет, — считает специалист. — А дальше мы не будем сталкиваться с повышением цен больше, чем то, что мы видим периодически в последние годы».

Анкилов заверил, что абонентов не ожидает никаких грандиозных изменений, так как тарифы уже давно постепенно росли на фоне других факторов. Повышение цен неизбежно – многие операторы уже прибегли к этому шагу в начале 2026 года.

Для отрасли это ситуация не катастрофическая, хотя операторам будет и непросто – на фоне такого резкого скачка цен они будут искать другие каналы поставок, помимо Китая. Болезненны такие изменения особенно на фоне других перемен, включая рост издержек из-за инфляции, удорожания оборудования, услуг. Все это затормозит инвестиционные возможности, строить и поддерживать сети будет труднее, причем оптоволоконные сети уже сегодня требуют модернизации, так как прокладывались еще в нулевые годы, заключил аналитик.

Напомним, в течение года китайские производители в 2,5-4 раза увеличили цены на оптоволокно для покупателей из России. Отмечалось, что в начале прошлого года один километр оптоволокна G.652D, которое применяют в волоконно-оптических кабелях для операторов связи, стоил 16 юаней (180 рублей), а в 2026 году — уже в 40 юаней (451 рубль).

В России имеется собственное предприятие по производству оптического волокна — акционерное общество «Оптиковолоконные системы» (ОВС) в Саранске, но с весны 2025 года оно не функционирует, его оборудование повреждено в результате нескольких атак беспилотников ВСУ.

В России ранее нашли способ ускорить производство оптоволокна вдвое.