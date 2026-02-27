В Европе рассчитывают, что Макрон предложит расширить «ядерный зонтик» Франции

Европейский союз (ЕС) рассчитывает, что президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе представит конкретные шаги по возможному расширению «ядерного зонтика» республики на весь регион. Об этом сообщила газета Politico, сославшись на источники.

В статье отмечается, что 2 марта Макрон выступит с речью о французской атомной стратегии.

«Европейские чиновники, военные и дипломаты, опрошенные Politico <...>, заявили, что надеются на то, что он предложит что-то существенное (по расширению «ядерного зонтика». — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

По словам одного из источников, в ЕС возлагают большие надежды на Францию. В публикации подчеркивается, что Польша и Германия все больше рассматривают возможность того, что Париж начнет играть более значимую роль в обеспечении безопасности Европы.

13 февраля газета «Известия» сообщила, что глава немецкого правительства Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон ведут переговоры о создании совместного европейского «ядерного зонтика». Как рассказал сам канцлер Германии, они «делают это не путем списания НАТО со счетов», а «путем создания самодостаточной европейской опоры» в рамках военного блока.

Ранее в России узнали о намерении Франции и Великобритании передать ядерное оружие Украине.