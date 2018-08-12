NASA: США работают над отказом от российских ракетных двигателей

Директор NASA Джим Брайденстайн рассказал об усердной работой над возможностью отказа от российских ракетных двигателей РД-180, передает C-SPAN.

«США усердно работают над тем, чтобы перестать быть зависимыми от двигателя РД-180. NASA уникальна, в отличие от остального правительства, в том смысле, что когда отношения между странами не в лучшем состоянии, NASA имеет возможность поддерживать эти отношения», — сказал Брайденстайн.

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По его словам, NASA должны сохранить возможность сохранить диалог между странами по изучению космоса, когда другие каналы коммуникации оказываются разорваны и подчеркнул, что руководство NASA хотело бы иметь партнерские отношения с Россией.

Ранее «Газета.Ru» писала, по каким космическим проектам могут ударить новые ограничения со стороны США.