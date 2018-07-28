В Турции перезахоронили останки российского офицера XIX века

Останки офицера российской армии XIX века подполковника Карла Ржепецкого, которые были найдены в апреле прошлого года в турецкой провинции Ардахан, перезахоронены в Турции, передает РИА «Новости» заявление пресс-атташе генконсульства России в Трабзоне Санана Мамедова.

«Сегодня на христианском кладбище в деревне Солакйурт вблизи города Ардахан прошло перезахоронение останков подполковника Карла Ржепецкого. В мероприятии с турецкой стороны участвовали заместитель губернатора Ардахана Мехмет Кылыч, директор музея города Карс Озлем Эльбьюстан и другие официальные лица, с российской стороны участвовали представители генконсульства РФ в Трабзоне», — сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Турции приняли решение передать Польше останки российского офицера Карла Ржепецкого, обнаруженные в ходе строительных работ в начале этого года.