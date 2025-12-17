Генерал Катер заявил, что у многонациональных сил на Украине не будет шансов

Идея отправки многонациональных сил на Украину в рамках обсуждаемых гарантий безопасности не оставит шанса участникам данной операции. Об этом в интервью Welt рассказал отставной генерал бундесвера Роланд Катер.

По его мнению, необходимо сохранять осторожность, ведь сегодня для войск НАТО или европейских войск на Украине нет никаких шансов.

Катер также утверждает, что идея многонациональных сил представляет собой не миротворческую, а военную операцию. В ее рамках будут развернуты силы Евросоюза или Североатлантического альянса на Украине.

Развернутые солдаты, помимо самообороны, могут иметь право на военное вмешательство, добавил отставной генерал.

Накануне профессор мировой политики Хельсинкского университета Тейво Тейвайнен заявил, что отправка европейских войск на Украину в качестве возможных гарантий безопасности для Украины остается под вопросом.

Он выразил мнение, что стратегия текущих переговоров по мирному урегулированию заключается в том, чтобы предложить Украине «настолько сильные гарантии безопасности», что Киев будет готов согласиться с «некоторыми требованиями, которые касаются территорий».

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз планирует начать войну с Россией в 2030 году.