На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Немецкий генерал спрогнозировал судьбу многонациональных сил на Украине

Генерал Катер заявил, что у многонациональных сил на Украине не будет шансов
true
true
true
close
Ints Kalnins/Reuters

Идея отправки многонациональных сил на Украину в рамках обсуждаемых гарантий безопасности не оставит шанса участникам данной операции. Об этом в интервью Welt рассказал отставной генерал бундесвера Роланд Катер.

По его мнению, необходимо сохранять осторожность, ведь сегодня для войск НАТО или европейских войск на Украине нет никаких шансов.

Катер также утверждает, что идея многонациональных сил представляет собой не миротворческую, а военную операцию. В ее рамках будут развернуты силы Евросоюза или Североатлантического альянса на Украине.

Развернутые солдаты, помимо самообороны, могут иметь право на военное вмешательство, добавил отставной генерал.

Накануне профессор мировой политики Хельсинкского университета Тейво Тейвайнен заявил, что отправка европейских войск на Украину в качестве возможных гарантий безопасности для Украины остается под вопросом.

Он выразил мнение, что стратегия текущих переговоров по мирному урегулированию заключается в том, чтобы предложить Украине «настолько сильные гарантии безопасности», что Киев будет готов согласиться с «некоторыми требованиями, которые касаются территорий».

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз планирует начать войну с Россией в 2030 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами