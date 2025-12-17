На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп назвал Уиткоффа лучшим для проведения переговоров по урегулированию

Трамп: Уиткофф обладает наилучшими качествами для переговорщика
Evan Vucci/AP

Специальный посланник Стив Уиткофф раньше ничего не знал о России, однако обладает наилучшими качествами для переговорщика по урегулированию украинского конфликта. Об этом на мероприятии в Белом доме заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По словам главы государства, он на протяжении 20 лет имел дело со всеми в Нью-Йорке, и когда встретил «этого парня», то сразу обратил внимание, что у Уиткоффа имелись наилучшие качества. Будущий спецпосланник занимался недвижимостью в Нью-Йорке и ничего не знал «о реках и границах в России».

Трамп подчеркнул, что Уиткофф обладает наилучшим характером. Глава Белого дома отметил, что у него есть и «другие парни», которые являются отличными переговорщиками, но с ними «приходится развязать третью мировую войну, прежде чем заключить сделку».

16 декабря телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц сообщил, что Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер готовы приехать в Россию для дальнейшего обсуждения американского плана по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил о приближении мира на Украине.

