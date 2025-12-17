Вильфанд рассказал, сколько продлится оттепельная погода в Москве

Вильфанд: оттепельная погода задержится в Москве в течение этой недели

Температура на 5–6°C выше нормы прогнозируется в Москве до конца этой недели. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в столице ожидается беспросветная облачность, в среду местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Вильфанд добавил, что в выходные ситуация существенно не изменится, будет облачно, но без осадков из-за высокого давления.

Он также предупредил, что из-за подобной погоды на дорогах ожидается гололедица.

До этого главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что оттепель в столице продержится до воскресенья включительно. Однако в середине последней декады декабря ожидается еще одна волна холодной погоды со снегом. Так что Новый год будет вполне комфортным, прогнозирует синоптик.

По ее словам, температура установится в пределах -2...+3°С, днем будет -1..+4°С.

Ранее москвичам рассказали, когда им ждать сугробов.