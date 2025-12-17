Названы бактерии, которые могут вызвать цистит

Чаще всего цистит вызывают бактерии, в частности, кишечная палочка. Однако цистит также может быть спровоцирован грибками и вирусом герпеса, рассказал в интервью «Газете.Ru» врач-уролог высшей категории Сергей Королев.

«В большинстве случаев к развитию острого цистита приводит жизнедеятельность бактерий: кишечной палочки (Еschеrichia coli) в 70–95% случаев, реже стафилококка (Staphylococcus spp.), клебсиеллы (Klеbsiеlla pnеumoniaе) или протеи (Protеus mirabilis). Они активно размножаются, что и приводит к воспалению мочевого пузыря. В итоге человек жалуется на такие симптомы, как учащенное мочеиспускание малыми порциями, боли над лоном вне мочеиспускания, жжение и зуд, которые могут усиливаться при походе в туалет», — отметил доктор.

В нормальном состоянии мочеиспускательный канал остается стерильным, так как иммунная система активно противостоит микроорганизмам, попадающим в мочеиспускательный канал. Предрасполагающими факторами для развития цистита являются переохлаждение, плохая гигиена, нарушение уродинамики, в том числе затрудненное или неполное опорожнение мочевого пузыря и другие.

«Но цистит могут вызвать и грибки — часто такое воспаление возникает у людей с ослабленным иммунитетом или при сопутствующей патологии, например — такой, как сахарный диабет. Вирусный цистит тоже встречается, но редко. Обычно воспаление вызывают именно бактерии. Хотя вирус герпеса может вызывать симптомы, похожие на цистит, но это будет герпетический уретрит — воспаление уретры, вызванное вирусом простого герпеса», — заметил врач.

