Стало известно, когда ИНН россиян привяжут к их банковским счетам

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) россиян привяжут к их банковским счетам в 2027 году. Процесс начнет готовиться в 2026 году, а полноценно применяться — в 2027 году, спрогнозировала для «Газеты.Ru» инвестиционный советник из реестра ЦБ, финансист и экономист Юлия Кузнецова.

ЦБ заявил о намерении обязать кредитные организации привязывать ИНН клиентов к их банковским счетам. Новое требование станет основой для работы государственной платформы «Антидроп», которую совместно создают ЦБ и Минцифры для борьбы с дропперством — использованием чужих карт и счетов в мошеннических схемах. ИНН будет использоваться как единый идентификатор клиента. Если раньше банки не были обязаны запрашивать ИНН, то теперь это станет обязательным условием: и при открытии новых счетов, и для тех, что уже существуют. Фактически отечественная банковская система перейдет на модель, где счет не может существовать без связки с налоговым идентификатором.

«Оцениваю вероятность внедрения такой практики в 2026 году как низкую — примерно 20–35%. ЦБ официально говорит, что 2026 год — этап разработки платформы, согласования технических требований и пилотных интеграций. Чтобы полноценно внедрить требование по всем банковским счетам страны, нужна масштабная работа: проверка данных, сверка с ФНС, корректировка некорректных ИНН, обновление внутренних систем в банках. Такие проекты обычно идут поэтапно, а не в формате «с 1 января все работает». Более реалистичный сценарий — постепенная подготовка в 2026 году и полноценное применение в 2027-м, параллельно с запуском самой платформы», — отметила Кузнецова.

По ее словам, плюсами для россиян станут усиление борьбы с мошенничеством, упрощение проверок в банках и сервисах, а также повышение точности расследований. Кузнецова добавила, что потеря такой базы в руки злоумышленников ударила бы по миллионам людей. Она считает, что неправильно указанный ИНН, несоответствия в базе ФНС, смена фамилии — все это может привести к тому, что банк запросит дополнительные документы или временно ограничит операции до уточнения данных. Экономист подчеркнула, что для людей без ИНН, нерезидентов и иностранных граждан потребуется больше бюрократии. Некоторым могут временно ограничить операции, пока данные не будут обновлены, предупредила эксперт. По ее словам, банки также смогут самостоятельно оценивать степень риска клиента. Это значит, что добросовестные граждане могут столкнуться с дополнительными проверками, если их финансовое поведение покажется банку нестандартным, считает эксперт.

По мнению Кузнецовой, россиянам нужно уже сейчас:

• проверить, указан ли ваш ИНН в профиле банка;

• при необходимости обновить данные в ФНС;

• быть готовыми к тому, что банк может запросить ИНН при любом действии со счетом;

• внимательно читать рассылки банков — они первыми начнут уведомлять о новых требованиях.

