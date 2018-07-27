Роскосмос начал проверки в НПО имени Лавочкина

Комиссия Роскосмоса проводит проверки в НПО имени Лавочкина после ареста директора предприятия Сергея Лемешевского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу НПО.

«Работает комиссия Роскосмоса… проводит проверку в связи со сложившейся ситуацией», — заявили в пресс-службе.

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Ранее сообщалось, что суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Лемешевского.

Также ранее стало известно, что обвиняемый по делу о хищениях в НПО Лавочкина адвокат Игорь Третьяков не скрывается от следствия. Юрист находится в Иркутске и намерен 29 июля вернуться в Москву.