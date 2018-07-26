В Роскосмосе подтвердили задержание еще одного главы предприятия

Глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко подтвердил, что следственные органы задержали Сергея Лемешевского, который является гендиректором НПО им. Лавочкина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в отношении Лемешевского следственные органы возбудили дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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«Мы подтверждаем информацию о задержании Лемешевского», — заявил Устименко.

Также уточняется, что исполнять обязанности задержанного будет замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.

Ранее сообщалось, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетит ЦНИИмаш — головной научный институт ракетно-космической отрасли — и проведет там совещание.