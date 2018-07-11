Космодром Байконур приостанавливает пуски

Космические пуски с Байконура в ближайшие три месяца проводиться не будут, они возобновятся только в октябре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник на космодроме.

В этом году Россия произвела девять пусков, пять из которых — с Байконура. Последним с космодрома запустили грузовой корабль «Прогресс МС-09.

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«В июле, августе и сентябре пусков не будет. Ближайшие пусковые события ожидаются в октябре. Речь идет о старте пилотируемого космического корабля «Союз МС-10» 11 октября», — сказал источник.

Агентство уточняет, что тогда на МКС будут отправлены российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хайг.